وزير التربية ومحافظ المثنى يبحثان حقوق الملاكات التربوية من الأراضي

2024-05-05 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الأحد، مع محافظ المثنى مهند العتابي، حقوق الملاكات التربوية من قطع الأراضي السكنية المخدومة.وذكرت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري شدد على أهمية التوجه لضمان حقوق الهيئات التعليمية والتدريسية والإدارية من قطع الأراضي السكنية المخدومة على وفق ضوابط مرنة توفر لهم سكنا جيدا نظير ما قدموه من خدمات تربوية جليلة خلال مسيرتهم المهنية، وذلك خلال لقائه محافظ المثنى مهند العتابي في مبنى الوزارة اليوم".وأشارت الوزارة إلى "الشروع بتشكيل لجنة عمل مشتركة حسب توجيهات وزير التربية تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المحلية في المحافظة لوضع محاور وأساسيات تنفيذ خطة تخصيص الأراضي في الأشهر القليلة المقبلة"، منوهة بـ"ضرورة دعم الملف التربوي من جميع مفاصله ومجالاته (معلم وطالب وكتاب وبيئة دراسية جيدة) على حد سواء وليس بمعزل واحدة عن الأخرى".