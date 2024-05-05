وزير العدل يوجه بشطر مديرية التنفيذ في الديوانية

2024-05-05 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بشطر مديرية التنفيذ في مركز محافظة الديوانية وإيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك.وقال قسم الإعلام والاتصال الحكومي لوزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شواني استقبل بمكتبه الرسمي، رئيس مجلس محافظة الديوانية محمد شخير الغانمي والوفد المرافق له"ولفت الى أنه "في مستهل اللقاء قدم الوزير التهنئة لرئيس المجلس والأعضاء بمناسبة توليهم مهام الإدارة المحلية في الديوانية، متمنيا لهم النجاح في أداء المهام الموكلة اليهم"، مؤكدا على "مواصلة العمل والتنسيق المشترك لتحسين واقع العمل في الدوائر العدلية في المحافظة".وأشار البيان الى أنه "خلال اللقاء وجه شواني، مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، بتقديم مطالعة بشأن شطر مديرية تنفيذ الديوانية مع دراسة شاملة لجميع المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك مع تهيئة أجواء ملائمة لعمل دائرة التنفيذ"، موعزا بـ "تحديد عدد الكوادر المطلوبة في دوائر التنفيذ لغرض التنسيق مع مجلس المحافظة من أجل توفيرها، فضلا عن إيجاد مبنى بديل لمديريتي تنفيذ الشامية وعفك والمباشرة بالانتقال اليهما بأسرع وقت".وأضاف، أنه "في ختام اللقاء، الذي حضره مدراء عامو كل من دائرة الكتاب العدول ودائرة التسجيل العقاري ودائرة التنفيذ ودائرة العلاقات العدلية، وجه الوزير المدراء العامين بالتحرك والتنسيق مع الإدارة المحلية في الديوانية من أجل تحسين واقع عمل الدوائر العدلية وتوفير الكوادر المطلوبة وكذلك تحسين بيئة العمل من خلال إيجاد أبنية ملاءمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".