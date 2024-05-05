السفير البريطاني في بغداد يزور رئيس تحالف العزم

2024-05-05 18:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي في مكتبه ببغداد.

وتضمن اللقاء بحسب بيان للمكتب الاعلامي للتحالف، تلقته "بغداد اليوم"، "مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستقرار السياسي وأهمية إكمال الاستحقاقات الدستورية والتشريعية وانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي حسب الأعراف والسياقات المتّبعة، وسبل دعم جهود الحكومة العراقية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية والاستثمار".

وأضاف البيان "كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة وتأكيد التزامهما بتعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة".

وحضر اللقاء رئيس كتلة السيادة في البرلمان النائب سالم العيساوي وبعض نوابها، اضافة لعدد من نوّاب تحالف العزم.





