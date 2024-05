بحضور عربي ودولي.. جامعة ذي قار تقيم مؤتمرها الدوري للعلوم الهندسية “2 NUSTPAS“

2024-05-05 18:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية : أقامت جامعة ذي قار، اليوم الأحد، مؤتمرها العلمي الدوري الثاني للعلوم الهندسية 2 NUSTPAS” بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا و الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية، بحضور عراقي وعربي ودولي. وذكرت الجامعة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية، أنها “اقامت تحت شعار( البحث العلمي أساس ارتقاء البلدان)...

