بعشرة لاعبين.. الطلبة يفوز على أمانة بغداد ونفط ميسان يجتاز النفط

2024-05-05 18:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق الطلبة الفوز على ضيفه أمانة بغداد، كما تمكن نفط ميسان من اجتياز النفط، يوم الأحد، في الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الطلبة وأمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثالثة والنصف ظهراً، وانتهت لصالح "الأنيق" بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل الطلبة أولاً عن طريق اللاعب محمد بن طرشة في الدقيقة 11، وعادل أمانة بغداد النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد جفال في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق علي مهدي بالدقيقة 60، وعادل محمد جفال النتيجة لأمانة بغداد من ركلة جزاء نفذها بنجاح بالدقيقة 69، وفي الدقيقة 75 وسجل دنيز أنتوي هدف الطلبة الثالث.

وشهد اللقاء طرد لاعب الطلبة محمد بن طرشة في الدقيقة 77 لتراكم البطاقات ليكمل الطلبة المباراة بعشرة لاعبين.

وفاز فريق نفط ميسان على مضيفه فريق النفط بنتيجة 2-0، وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء عن طريق علاء الدين دالي في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني أضاف نفط ميسان هدفه الثاني عن طريق علاء الدين الدالي أيضاً في الدقيقة 74.