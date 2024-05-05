"سوء الطالع" يجبر مدربا عراقيا ينشط بالدوري الممتاز على الاستقالة

2024-05-05 18:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي غاز الشمال بمحافظة كركوك، يوم الاحد، اعتذار طاقم تدريب النادي بقيادة مصطفى كريم عن الاستمرار بمهامه، بسبب سوء الطالع والنتائج السلبية المتكررة للنادي في دوري كرة القدم الممتاز.

وقال المتحدث باسم النادي مراد البزاز لوكالة شفق نيوز، إن "الكادر التدريبي لفريقنا الكروي المؤلف من المدرب الكابتن مصطفى كريم والكابتن ياسر رعد مساعد المدرب والكابتن حيدر جليل مدرب اللياقة، قدموا اعتذارهم عن الاستمرار مع الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة".

وأضاف أن "لارتباط الكابتن مصطفى كريم بالدوام والعمل في محافظة بغداد وعدم تفريغه حال دون الاستمرار بمهام عمله".

ولفت الى أن "الهيئة الادارية ثمنت الجهود المبذولة من قبل الكادر التدريبي في الفترة السابقة مع الفريق ولم يبخلوا بأي شئ ولكن سوء الطالع تارةً وسوء التحكيم تارةً اخرى ادت الى النتائج السلبية، وتمنت الهيئة الادارية الموفقية لهم في مشوارهم القادم".