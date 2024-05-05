2024-05-05 18:24:08 - المصدر: منصة إيشان

شكا عدد من المواطنين، مما وصفوه بـ “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع التسجيل التابعة لمديرية المرور العامة، وخصوصاً في الرستمية. ويقول أحد المواطنين في حديث لـ “إيشان”: “خرجت من ساعات الصباح الأولى لإكمال المعاملة، ومن طابورٍ إلى آخر، ثم وصلت إلى خطوة دفع الرسوم، حتى تفاجأت بالطابور الطويل”. ويضيف: “لم أستطع إكمال المعاملة، لأن جهاز […]

ظهرت المقالة “الجهاز عاند ويّاي”.. مواطنون يشكون من “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع المرور أولاً على Eishan.