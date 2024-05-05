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“الجهاز عاند ويّاي”.. مواطنون يشكون من “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع المرور

“الجهاز عاند ويّاي”.. مواطنون يشكون من “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع المرور
“الجهاز عاند ويّاي”.. مواطنون يشكون من “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع المرور
2024-05-05 18:24:08 - المصدر: منصة إيشان

شكا عدد من المواطنين، مما وصفوه بـ “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع التسجيل التابعة لمديرية المرور العامة، وخصوصاً في الرستمية. ويقول أحد المواطنين في حديث لـ “إيشان”: “خرجت من ساعات الصباح الأولى لإكمال المعاملة، ومن طابورٍ إلى آخر، ثم وصلت إلى خطوة دفع الرسوم، حتى تفاجأت بالطابور الطويل”. ويضيف: “لم أستطع إكمال المعاملة، لأن جهاز […]

ظهرت المقالة “الجهاز عاند ويّاي”.. مواطنون يشكون من “بهذلة” الدفع الإلكتروني في مواقع المرور أولاً على Eishan.

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