الأعرجي يؤكد على أهمية تنفيذ توجيهات القائد العام بالالتزام بساحات العمل الاستخباري

2024-05-05 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، على أهمية تنفيذ توجيهات القائد العام بالالتزام بساحات العمل الاستخباري.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "مجلس الاستخبارات الوطني عقد جلسته السابعة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور قادة المجتمع الاستخباري الوطني".وأضاف، أن " المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها"، لافتا الى أن "أعضاء المجلس قدموا إيجازا عن خطة العمل المستقبلية، إلى جانب مناقشة الملفات الأمنية المشتركة بين المركز والإقليم، بما يحقق التكامل والتنسيق في الجانب الأمني والاستخباري".وأكد الأعرجي - بحسب البيان - على، "أهمية تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، المتعلقة بالالتزام بساحات العمل الاستخباري والمهنية في أداء المهام الأمنية".