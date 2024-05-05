ذي قار.. تسجيل حالة انتحار واعتقال لص نجفي حاول سرقة "جكسارة"

2024-05-05 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بأن قوة امنية تمكنت لص من اهالي محافظة النجف حاول سرقة عجلة نوع جكسارة وسط الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح ناري نوع (مسدس)، حيث أطلق النار على رأسه أمام باب منزله بمنطقة الاسكان الصناعي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت المصدر، إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي ورفع أدوات حادثة الانتحار".

وتابع المصدر، ففي قضية أخرى أن "قوة امنية تابعة للنجدة تمكنت من الاطاحة بلص قادم من محافظة النجف، حيث تم الاطاحة به بعد محاولته سرقة عجلة نوع جكسارة كانت متوقفة في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، فيما تم مصادرة ما بحوزته من مبالغ مالية وأسلحة، حيث تم تسليمه شعبة مكافحة الاجرام، لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".