2024-05-05 18:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت دائرة صحة نينوى، اليوم الأحد، ما تناقلته شفق نيوز عن تسجيل حالة وفاة لشخص بالحمى النزفية، أصدرت توضيحاً من 11 نقطة، بشأن وفاة المريض.

وذكرت الدائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بخصوص ما تم نشره حول وفاة مريض مصاب بالحمى النزفية، نوضح بأن المريض يبلغ من العمر 50 عاماً دخل طوارئ الباطنية يوم الجمعة 3/5 مساءً، ويعاني من نزيف شديد تحت الجلد في كل مناطق جسمه مع نزف من اللثتين مع حمى عالية وتشوش بالوعي، والحالة ظهرت عنده قبل خمسة أيام من دخوله المستشفى، راجع خلالها أطباء أعشاب ولا يعرف بطب العرب والطب البديل، مما تسبب في تأخير وصوله إلى المستشفى".

وأضافت الصحة في البيان "تم إدخاله فورًا ردهة العزل مع إبلاغ فوري للصحة العامة وسحب عينة دم لأخذ الفحوصات اللازمة، ولفحص الحمى النزفية مع مراقبة حالته، وإعطائه العلاجات المناسبة، وحصلت له اختلاجات متكررة يوم السبت ظهرًا، وحصول توقف القلب والتنفس مما تسبب في وفاته".

وتابعت: "فيما يلي الإجراءات الوقائية للمريض، دخل مريض مشتبه إصابته بحمى نزفية في ردهة العزل (رجال):-

1- تم سحب دم للمريض في الساعة التاسعة مساءً من يوم الجمعة المصادف 3 / أيار / 2024.

2- تم إرسال النموذج إلى مختبر الصحة المركزي في بغداد صباح يوم السبت المصادف 4/ أيار 2024، بعد أخذ عينة الدم ببضع ساعات توفي المريض، فتم توجيه المستشفى بعدم إرسال الجثة إلى الطب العدلي لتشريحها لأنه في حالة الأمراض المشتركة والانتقالية يجب عدم تشريح الجثة.

3- توفي المريض في الساعة الثالثة مساءً من يوم السبت المصادف 4 / أيار / 2024.

4- تم تعقيم المتوفى بمحلول الكلور ووضعه في كيس خاص لحفظ المصابين بلأمراض الانتقالية، وتوصية ذويه بعدم فتح الكيس.

5- تم تعفير غرفة المتوفى جيدًا وغلقها.

6- تم حرق الدوشك الخاص بالمتوفى والمتعلقات كافة لتلوثه، تم توجيه القطاع الأيمن مباشرة بضرورة دفن المتوفى ضمن الإجراءات المتبعة في مثل هذ الحالات (إجراءات الدفن الآمن) بحضور فريق وملاك من المركز الصحي التابع لسكن المصاب.

7- تم تشكيل فريق من وحدة الأمراض حيوانية المنشأ ووحدة السيطرة على نواقل الأمراض، وبمشاركة القطاع الأيمن، وتم زيارة دار المريض المتوفى، وأخذ أسماء الملامسين وقياس درجة حرارتهم ومتابعتهم التي ستستمر على مدى أسبوعين، وتنظيم جدول لقياس درجة الحراة بشكل يومي بالإضافة إلى إجراء فعاليات التثقيف الصحي.

8- تم تبليغ شعبة الرقابة الصحية لغرض تكثيف العمل الرقابي وكذلك شعبة تعزيز الصحة بالحالة.

9- تم تبليغ المستشفى البيطري هاتفيًا وعبر البريد الإلكتروني بتفاصيل الحالة، ثم سيتبع بكتاب رسمي حيث سيقومون بعمليات رش حظائر الحيوانات وأماكن تربيتهم وتغطيس الحيوانات، وتوجيه المربين بضرورة تغطيس الحيوانات، وسيقومون برش محلات القصابة التابعة لهم.

10 - تم إبلاغنا من قبل مختبر الصحة العامة المركزي/بغداد بتاريخ 5/5/2024 بالنتيجة، وكانت النتيجة موجبة.

11- تم تبليغ الجهات المعنية كافة بنتيجة الفحص".

وكان مدير مستشفى ابن سينا الدكتور سعد الخطابي قد ابلغ شفق نيوز صباح اليوم عن تسجيل خالة وفاة لبائع مواشي يشتبه اصابته بالحمى النزفية