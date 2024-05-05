بورصات الخليج تغلق على ارتفاع مع تزايد آمال خفض الفائدة

2024-05-05 18:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الأحد، بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نيسان آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية مبكرا. وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في حين ارتفع معدل البطالة وتراجعت زيادات الأجور. ودفع التقرير المستثمرين إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سينفذ أول خفض لمعدلات الفائدة في أيلول. ارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.8 بالمئة بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية، وكان أداء جميع القطاعات إيجابيا. وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1.2 بالمئة وصناعات قطر 0.7 بالمئة. وصعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.2 للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة. وارتفع سهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 1.5 بالمئة لكل منهما. ومن بين الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سهم ثوب الأصيل 3.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الملابس زيادة 44 بالمئة في صافي الربح الفصلي. وأظهر مسح اليوم الأحد أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية نما بمعدل ثابت في أبريل رغم تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، وذلك بفعل قوة الطلب المحلي.