فوز الطلبة و نفط ميسان في دوري النجوم

2024-05-05 18:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق الطلبة اليوم الأحد، فوزاً صعباً على نظيره أمانة بغداد بثلاثة اهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الـ(26) من دوري نجوم العراق للموسم الحالي (2023-2024).وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن "فريق الطلبة تقدم بالهدف الاول في الدقيقة (11) من الشوط الاول بواسطة لاعبه محمد بن طرشة ، وعادل لأمانة بغداد اللاعب محمد جفال من ضربة جزاء في الدقيقة (45+1)".وأضاف أن " اللاعب علي مهدي سجل الهدف الثاني للطلبة في الدقيقة (60) ،قبل يعادل محمد جفال الكفة لأمانة بغداد من ضربة جزاء ثانية في الدقيقة (68)، فيما منح اللاعب دينيس انتوي التقدم للطلبة في الدقيقة (75)".في مباراة ثانية لحساب نفس الجولة حقق فريق نفط ميسان الفوز على نظيره النفط بهدفين مقابل لاشي سجلهما اللاعب علاء الدالي في الدقيقتين (13) و(74).