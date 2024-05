محافظ ذي قار يوجه بصرف رواتب عقود المشاريع لشهر كانون الثاني 2023

2024-05-05 19:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكةاخبار الناصرية: اوعز محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، بصرف رواتب عقود المشاريع لشهر كانون الثاني 2023 حسب جدول تسلسلي. وجاء بحسب بيان للمحافظ تابعته شبكة اخبار الناصرية بأن استلام الراتب من قبل صاحب العقد حصراً. الوثيقة ادناه جدول توزيع رواتب عقود المشاريع لشهر كانون الثاني 2023 حسب التسلسل والضوابط. انتهى.

