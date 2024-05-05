2024-05-05 19:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك، يوم الاحد، ان ان طفلين صغيرين أصيبا بحروق شديدة بعد ان تركهما والدهما في المنزل وغادرها وسط المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا وقع في منزل يقع في حي الواسطي قرب مجمع المدارس وجامع السيد طه السيد عواد النعيمي، وسط كركوك، حيث وقع الحريق في منزل فيه طفلين صغيرين".

وأكد أن "الطفلين تركهما والديهما نائمين وذهبا خارج المنزل وأبقيا الطفلين نائمين ووقع الحريق وهما نائمين وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخراج الطفلين من المنزل وهنا على قيد الحياة".

وتابع أن الطفلين هما توأم بعمر ثلاثة سنوات تم نقلهم الى شعبة الحروق بمستشفى آزادي ونسبة الحرق 80/90% وهم الآن رعاية طبية".

وفي السليمانية؛ تمكن لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (11) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، وفقا لبيان أصدرته قيادة قوات الحدود.

وأضاف البيان؛ أنه تم ضبط قطيع مواشي بعدد (59) رأس كان يروم صاحبها إدخالها الى الأراضي العراقية في قاطع الفوج الأول من اللواء آنفاً، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.