تحرك حكومي لإنشاء محطة جديدة للكهرباء بطاقة 2100 ميغاواط في بيجي
2024-05-05 19:54:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن التوجه لإنشاء محطة جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميغاواط، فيما أشار الى اتخاذ 7 إجراءات لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.
وقالت وزارة الكهرباء إن "الوزير زياد علي فاضل, عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة " أوربكان" القطرية, لبحث التفاصيل النهائية لإبرام عقد إنشاء محطة بخارية جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميغاواط, بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومدير عام إنتاج الشمال ومدير الدائرة الفنية في الوزارة".
ورحب الوزير بالوفد القطري، معبراً عن تطلع "الوزارة للتعاون مع الشركات العربية الراغبة في العمل بالعراق, وانتهاز الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهذا الخصوص".
وجرى التباحث في تفاصيل مشروع إنشاء المحطة البخارية التي تتكون من 6 وحدات انتاجية, تبلغ طاقة كل وحدة نحو 350 ميغاواط. وأوعز الوزير إلى "اللجان المعنية بسرعة إنجاز التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع"، لافتا الى ان "الوزارة ارتأت تشييد المحطة الجديدة في نفس موقع المحطة السابقة التي تعرضت الى دمار كامل أثناء فترة الحرب على داعش, كون الموقع يتميز بقربه من المصفاة النفطية, مما يسهل امداد المحطة بالوقود المشغل لها".
وأشار إلى أن "الوزارة بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ خطة واسعة لتدعيم البنى التحتية للمنظومة الكهربائية تستهدف تنويع مصادر الطاقة عبر إنشاء محطات حرارية جديدة, وأخرى تعمل بالطاقة النظيفة, فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي, وإبرام عقود طويلة الأمد لتأهيل وصيانة المحطات الموجودة, وتحديث شبكات النقل والتوزيع, وفك الاختناقات الحاصلة سابقاً في الشبكة الكهربائية, من أجل تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق ومستدام".
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن التوجه لإنشاء محطة جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميغاواط، فيما أشار الى اتخاذ 7 إجراءات لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.
وقالت وزارة الكهرباء إن "الوزير زياد علي فاضل, عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة " أوربكان" القطرية, لبحث التفاصيل النهائية لإبرام عقد إنشاء محطة بخارية جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميغاواط, بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومدير عام إنتاج الشمال ومدير الدائرة الفنية في الوزارة".
ورحب الوزير بالوفد القطري، معبراً عن تطلع "الوزارة للتعاون مع الشركات العربية الراغبة في العمل بالعراق, وانتهاز الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهذا الخصوص".
وجرى التباحث في تفاصيل مشروع إنشاء المحطة البخارية التي تتكون من 6 وحدات انتاجية, تبلغ طاقة كل وحدة نحو 350 ميغاواط. وأوعز الوزير إلى "اللجان المعنية بسرعة إنجاز التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع"، لافتا الى ان "الوزارة ارتأت تشييد المحطة الجديدة في نفس موقع المحطة السابقة التي تعرضت الى دمار كامل أثناء فترة الحرب على داعش, كون الموقع يتميز بقربه من المصفاة النفطية, مما يسهل امداد المحطة بالوقود المشغل لها".
وأشار إلى أن "الوزارة بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ خطة واسعة لتدعيم البنى التحتية للمنظومة الكهربائية تستهدف تنويع مصادر الطاقة عبر إنشاء محطات حرارية جديدة, وأخرى تعمل بالطاقة النظيفة, فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي, وإبرام عقود طويلة الأمد لتأهيل وصيانة المحطات الموجودة, وتحديث شبكات النقل والتوزيع, وفك الاختناقات الحاصلة سابقاً في الشبكة الكهربائية, من أجل تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق ومستدام".