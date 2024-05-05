تحرك حكومي لإنشاء محطة جديدة للكهرباء بطاقة 2100 ميغاواط في بيجي

2024-05-05 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، عن التوجه لإنشاء محطة جديدة في بيجي بطاقة 2100 ميغاواط‏، فيما أشار الى اتخاذ 7 إجراءات لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة.وقالت وزارة الكهرباء إن "الوزير زياد علي فاضل, عقد اجتماعا مع مسؤولي شركة " أوربكان" القطرية, ‏لبحث التفاصيل النهائية لإبرام عقد إنشاء محطة بخارية جديدة في بيجي بطاقة ‏‏2100 ميغاواط, بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومدير عام إنتاج الشمال ومدير ‏الدائرة الفنية في الوزارة".ورحب الوزير بالوفد القطري، معبراً عن تطلع "الوزارة للتعاون مع ‏الشركات العربية الراغبة في العمل بالعراق, وانتهاز الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها ‏الحكومة بهذا الخصوص".‏وجرى التباحث في تفاصيل مشروع إنشاء المحطة البخارية التي تتكون من 6 وحدات انتاجية, ‏تبلغ طاقة كل وحدة نحو 350 ميغاواط. وأوعز الوزير إلى "اللجان المعنية بسرعة إنجاز ‏التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع"، لافتا الى ان "الوزارة ارتأت تشييد المحطة الجديدة في نفس موقع المحطة السابقة التي تعرضت الى ‏دمار كامل أثناء فترة الحرب على داعش, كون الموقع يتميز بقربه من المصفاة النفطية, مما ‏يسهل امداد المحطة بالوقود المشغل لها". ‏وأشار إلى أن "الوزارة بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ خطة واسعة لتدعيم البنى التحتية للمنظومة ‏الكهربائية تستهدف تنويع مصادر الطاقة عبر إنشاء محطات حرارية جديدة, وأخرى تعمل ‏بالطاقة النظيفة, فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي, وإبرام عقود طويلة الأمد لتأهيل وصيانة ‏المحطات الموجودة, وتحديث شبكات النقل والتوزيع, وفك الاختناقات الحاصلة سابقاً في الشبكة ‏الكهربائية, من أجل تأمين احتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق ومستدام". ‏