مصطفى كريم يعتذر عن تكملة المشوار مع غاز الشمال

2024-05-05 19:54:02 - المصدر: واع

كركوك - واع - مهدي الربحاويقدم الملاك التدريبي لفريق نادي غاز الشمال الكروي اليوم الأحد ،اعتذاره عن تكملة المشوار مع الفريق الناشط في دوري الدرجة الممتازة .وقال الأمين المالي لنادي غاز الشمال حسين ضاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الملاك التدريبي الكروي المؤلف من المدرب مصطفى كريم ومساعد المدرب ياسر رعد و مدرب اللياقة البدنية حيدر جليل ،قدموا اعتذارهم عن الاستمرار مع الفريق بعد النتائج السلبية الأخيرة وكذلك لارتباط الكابتن مصطفى كريم بالدوام في محافظة بغداد وعدم تفريغه لقيادة الفريق ،مؤكداً أن الهيئة الإدارية وافقت على طلب الملاك التدريبي بحسب رغبتهم ".وأضاف، أن "الهيئة الإدارية للنادي تثمن الجهود المبذولة من قبل الملاك التدريبي في الفترة السابقة مع الفريق ،لافتاً أنه قدم جهوداً كبيرة من أجل تحقيق نتائج جيدة مع الفريق ،لكن المدة الزمنية لم تسعفهم في إيجاد حلول مناسبة ،مؤكداً أن الهيئة الإدارية ستعلن خلال اليومين المقبلين الملاك التدريبي الجديد للفريق ".