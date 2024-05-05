2024-05-05 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوات الحدود، اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، القبض على (11) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية.

وقال اعلام القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، وفي عمليات منفصلة، تمكن لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (11) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية".

وأضاف البيان "كما تم ضبط قطيع مواشي بعدد (59) رأسا كان يروم صاحبها ادخالها الى الاراضي العراقية في قاطع الفوج الأول من اللواء آنفاً".

وأشار الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".



