كركوك.. مقتل مطلوب للقضاء واعتقال اثنين من مروجي العملة المزيفة

2024-05-05 20:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأحد، بمقتل مطلوب للجهات القضائية خلال اشتباك مسلح مع عصابة لتزييف العملة، واعتقال اثنين من أفرادها جنوبي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تابعة لمفارز الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية نصبت كميناً في حي الأسرى والمفقودين جنوبي كركوك لإلقاء القبض على أفراد عصابة مختصة بتزييف العملة، وعند محاولة اعتقالهم جرى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل أحدهم وهو من المطلوبين للجهات القضائية، كما تم اعتقال اثنين آخرين".

وأضاف المصدر أن "العصابة مختصة بعمليات تزييف العملة والقوات الأمنية كانت تتابع نشاطاتها"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي والمعتقلين لمقر احتجاز للتحقيق معهم".