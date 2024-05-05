الكهرباء تباحث شركة "أوربكان" القطرية لإنشاء محطة بخارية في بيجي

2024-05-05 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، عن التباحث مع شركة اوربكان القطرية لوضع التفاصيل النهائية لإنشاء محطة بخارية بطاقة 2100 ميغاواط في بيجي. وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن وزيرها زياد علي فاضل، عقد إجتماعاً مع مسؤولي شركة أوربكان القطرية، ‏اليوم الأحد، لبحث التفاصيل النهائية لإبرام عقد إنشاء محطة بخارية جديدة في بيجي بطاقة ‏‏2100 ميغاواط، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ومدير عام إنتاج الشمال ومدير ‏الدائرة الفنية في الوزارة. وأضاف البيان، إن وزير الكهرباء رحب بالوفد القطري معبراً عن تطلع الوزارة للتعاون مع ‏الشركات العربية الراغبة في العمل بالعراق، وانتهاز الفرص الإستثمارية والتسهيلات التي تقدمها ‏الحكومة بهذا الخصوص. وأشار إلى أنه جرى التباحث في تفاصيل مشروع إنشاء المحطة البخارية التي تتكون من 6 وحدات إنتاجية، ‏تبلغ طاقة كل وحدة نحو 350 ميغاواط، وأوعز وزير الكهرباء إلى اللجان المعنية بسرعة إنجاز ‏التفاصيل الفنية المتعلقة بالمشروع. وأكد وزير الكهرباء، أن الوزارة أرتأت تشييد المحطة الجديدة في نفس موقع المحطة السابقة التي تعرضت الى ‏دمار كامل اثناء فترة الحرب على داعش, كون الموقع يتميز بقربه من المصفاة النفطية، مما ‏يسهل امداد المحطة بالوقود المشغل لها وتابع أن الوزارة بدأت منذ العام الماضي بتنفيذ خطة واسعة لتدعيم البنى التحتية للمنظومة ‏الكهربائية تستهدف تنويع مصادر الطاقة عبر إنشاء محطات حرارية جديدة, واخرى تعمل ‏بالطاقة النظيفة، فضلا عن مشاريع الربط الكهربائي، وإبرام عقود طويلة الأمد لتأهيل وصيانة ‏المحطات الموجودة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع, وفك الاختناقات الحاصلة سابقاً في الشبكة ‏الكهربائية، من أجل تأمين إحتياجات المواطنين من الطاقة بشكل موثوق ومستدام.