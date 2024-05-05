بالأرقام.. العلاقات التجارية بين الصين وفرنسا

2024-05-05 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بدأ الرئيس الصيني، شي غين بينغ، الأحد، زيارة إلى فرنسا، بمناسبة مرور 60 عاماً على العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استقبله في المطار رئيس وزراء فرنسا غابرييل أتال. وقال الرئيس الصيني، في كلمة فور وصوله، إن العلاقات بين الصين وفرنسا هي نموذج جيد للمجتمع الدولي في التعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين بين الدول ذات الأنظمة المختلفة وذكر شي، خلال زيارته الأولى إلى أوروبا منذ خمس سنوات، إن تنمية العلاقات بين البلدين لم تحقق منافع للشعبين فحسب، بل تسهم في تحقيق الاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لترسيخ الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة المتبادلة وبناء التوافق الاستراتيجي وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع فرنسا من خلال الزيارة. تعد فرنسا ثالث أكبر شريك تجاري للصين في الاتحاد الأوروبي، حيث تلعب دوراً رائداً في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وشهدت السنوات الأخيرة تعاوناً نشطاً بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية. وفي المقابل تعد الصين رابع أكبر شريك تجاري لفرنسا في العالم بعد ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. وسجلت قيمة التجارة بين الصين وفرنسا في العام الماضي 78.9 مليار دولار، وبلغت صادرات الصين إلى فرنسا 41.6 مليار دولار، بينما وصلت صادرات فرنسا إلى الصين 37.3 مليار دولار. ووصلت قيمة الاستثمارات المباشرة الفرنسيى في الصين إلى 21.64 مليار دولار بنهاية عام 2023، في المرتبة الثالثة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعد ألمانيا وهولندا، بحسب بيانات وزارة التجارة الصينية. ومن بين أبرز المجالات التي تركز عليها الاستثمارات الفرنسية في الدولة الآسيوية: السيارات الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والأغذية، وطاقة الهيدروجين، والطيران، والفضاء. وعلى الجانب الآخر، سجلت الاستثمارات الصينية المباشرة في فرنسا بنهاية العام الماضي 4.84 مليار دولار، حيث تركز على مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنوك والفنادق والسياحة. ومن بين أبرز أوجه التعاون في السنوات الأخيرة مشاركة شركات صينية في بناء وادي البطاريات الأوروبي في العاصمة الفرنسية باريس.