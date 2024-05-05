2024-05-05 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الأحد، أن مشروعي مترو بغداد و قطار نجف- كربلاء سيحالان شركات رصينة وحسم هذا الموضوع قريباً. وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن “مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء سيحالان الى شركات محترفة ورصينة مختصة في أنظمة القطارات”، مبينا أن “الشركات المتقدمة مهتمة جدا بالتعرف على تفاصيل […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني: دخلنا مرحلة الحسم بشأن مشروعي مترو بغداد وقطار نجف – كربلاء أولاً على Eishan.