2024-05-05 20:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اعتقال العشرات وضبط سيارات ودراجات وأسلحة في اليوم الثاني لعملية أمنية جارية في مناطق شمالي بغداد من قاطع الرصافة. وبحسب بيان للداخلية ورد لـ “إيشان”، أن “فرقة الرد السريع لليوم الثاني في واجب تفتيش ونصب السيطرات المفاجئة، وملاحقة المطلوبين للقضاء، وضبط العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة ضمن قاطع عمليات […]

ظهرت المقالة صولة “شمالي بغداد” تطيح بعشرات المخالفين وسيارات وأسلحة غير مرخصة أولاً على Eishan.