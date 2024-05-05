2024-05-05 20:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد اجتماع حكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف العراقي للتجارة TBI من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاجتماع لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI، وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، والمدير العام للمصرف، وعدد من المستشارين".

وأشار إلى "أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي،" مؤكداً "حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها".

وشهد الاجتماع وفقاً للبيان "التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين، وعلى وفق أسس مرنة وعادلة؛ وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات، بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الحكومي في تنمية الائتمان المصرفي وتطوير هذا القطاع، وضمان وتيرة النمو والتقدم في الاقتصاد العراقي".