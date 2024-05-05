الميناء يفوز على أربيل وتعادل الحدود مع دهوك في دوري النجوم

2024-05-05 20:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق الميناء فوزاً مهماً على مضيفه أربيل بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الـ(26) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " فريق أربيل تقدم أولاً في الدقيقة (44) بواسطة اللاعب مجتبى علي ، وعادل للميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة (45+2)،/ وأضاف اللاعب محمد جبار شوكان الهدف الثاني لفريق الميناء في الدقيقة (55) من المباراة".وفي مباراة ثانية لحساب الدور ذاته تعادل فريق الحدود مع مضيفة دهوك من دون أهداف.