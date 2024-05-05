الميناء يفوز على أربيل وتعادل الحدود مع دهوك في دوري النجوم
2024-05-05 20:48:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق فريق الميناء فوزاً مهماً على مضيفه أربيل بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الـ(26) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " فريق أربيل تقدم أولاً في الدقيقة (44) بواسطة اللاعب مجتبى علي ، وعادل للميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة (45+2)،/ وأضاف اللاعب محمد جبار شوكان الهدف الثاني لفريق الميناء في الدقيقة (55) من المباراة".
وفي مباراة ثانية لحساب الدور ذاته تعادل فريق الحدود مع مضيفة دهوك من دون أهداف.
حقق فريق الميناء فوزاً مهماً على مضيفه أربيل بهدفين مقابل هدف واحد لحساب الجولة الـ(26) من دوري النجوم الكروي للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن " فريق أربيل تقدم أولاً في الدقيقة (44) بواسطة اللاعب مجتبى علي ، وعادل للميناء اللاعب كرار جعفر في الدقيقة (45+2)،/ وأضاف اللاعب محمد جبار شوكان الهدف الثاني لفريق الميناء في الدقيقة (55) من المباراة".
وفي مباراة ثانية لحساب الدور ذاته تعادل فريق الحدود مع مضيفة دهوك من دون أهداف.