الميناء يخطف ثلاث نقاط من اربيل وتعادل دهوك والحدود في دوري نجوم العراق

2024-05-05 20:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الاحد، مباراتان عند الساعة السادسة عصراً في اربيل ودهوك، ضمن منافسات الجولة 26 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الاولى خسر فريق اربيل امام ضيفه فريق الميناء 1-2 في المباراة التي جرت على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1 سجل اربيل اولاً عن طريق لاعب الميناء مجتبى علي بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 43، وتمكن الميناء من تعديل النتيجة عن طريق كرار جعفر في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه الثاني من قذيفة قوية سددها الكابتن محمد جبار شوكان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 لتسكن الكرة شباك اربيل.

وفي المباراة الثانية تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الحدود، سلبيا من دون أهداف، في المباراة التي جرت على ملعب دهوك.