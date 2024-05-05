بالصور.. وصول واستقبال رئيس اقليم كوردستان في طهران

2024-05-05 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وثّقت صور وصول رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في زيارة رسمية مساء اليوم الأحد، إلى عاصمة الجمهورية الاسلامية في ايران طهران.

ومن المقرر أن يعقد بارزاني، خلال زيارته إلى طهران، لقاءات مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، يعتزم خلالها رئيس الإقليم تعزيز العلاقات بين الإقليم وطهران، عبر مباحثات مع كبار القادة الإيرانيين.

وبحسب مسؤول في مكتب بارزاني لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الزيارة مهمة، تأتي بعد جولة مباحثات موسعة مع القادة السياسيين في بغداد، قال رئيس الإقليم إنه يدشن فيها مرحلة جديدة من العلاقة.

كما تأتي بعد مجيء الرئيس التركي إلى بغداد وأربيل الشهر المنصرم، في زيارة اعتبرت تاريخية.