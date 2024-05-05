الزراعة توضح آلية تطبيق برنامج الروزنامة ومكاسبه الاقتصادية

2024-05-05 21:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ امنة السلاميأكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، أن برنامج الروزنامة الزراعية ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وفيما أشارت الى ان تطبيق مقررات البرنامج يقع على عاتق الأجهزة الأمنية، أوضحت آلية تنفيذها.وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة جهة إرشادية توجيهية تعنى بالقطاع الزراعي وبرنامج الروزنامة الزراعية واحد من الأساليب التي استخدمتها الوزارة للمحافظة على مبدأ استقرار الأسعار في الأسواق لمختلف المحاصيل الزراعية والمنتجات النباتية والحيوانية".وأضاف، أن "أي قرار يصدر في الوزارة يخص الروزنامة الزراعية يتم رفعه الى المجلس الوزاري للاقتصاد، بغية الحصول على الموافقة النهائية، ومن بعدها يتم الإيعاز بفتح الحدود لاستيراد السلعة او غلق الحدود في حالة وجود فائض".ونوه، أن "البرنامج مرن ساهم في المحافظة على استقرارية الأسعار بالأسواق"، لافتا الى ان "تطبيق مقرراته والالتزام به يقع على عاتق الجهات الأمنية ذات العلاقة، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".