2024-05-05 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن المطرب السعودي محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، من خلال مقطع فيديو تضمن رسائل صوتية متبادلة بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وأشار فنان العرب في المحادثة إلى بدء تلقيه العلاج الكيماوي في باريس وطمأن محمد عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، فيما قال مدير أعمال محمد عبده إن “كلمة سرطان هي كلمة كبيرة، ولكن […]

ظهرت المقالة “الأماكن تتلقى الكيماوي”.. محمد عبده يكشف إصابته بالسرطان ورقوده بمستشفى في باريس أولاً على Eishan.