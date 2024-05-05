السوداني: حريصون على تطوير عمل مصرف الـ TBI ومعالجة المشاكل التي يواجهها

2024-05-05 21:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاحد، أن الحكومة حريصة على تطوير عمل المصرف العراقي للتجارة TBI ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن السوداني ترأس اجتماعاً لمناقشة وتقييم عمل المصرف العراقي للتجارة TBI، وإسهاماته في التمويل والتنمية الاقتصادية للبلاد، وذلك بحضور السيدة وزيرة المالية، والسادة؛ محافظ البنك المركزي العراقي، والمدير العام للمصرف، وعدد من المستشارين. وأشار السوداني وفقا للبيان، إلى أهمية دور المصرف العراقي للتجارة في دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودوره، كمؤسسة مصرفية، في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي، مؤكداً حرص الحكومة على تطوير عمل المصرف ومعالجة المشاكل والعقبات التي يواجهها. وتابع البيان، أن الاجتماع شهد التأكيد على اعتماد خارطة طريق تمكّن المصرف من تسهيل تحصيل الديون المتعثرة التي بذمة المقترضين، وعلى وفق أسس مرنة وعادلة؛ وذلك للارتقاء بعمليات المصرف العراقي للتجارة إلى أفضل المستويات، بما يتناسب ومتطلبات البرنامج الحكومي في تنمية الائتمان المصرفي وتطوير هذا القطاع، وضمان وتيرة النمو والتقدم في الاقتصاد العراقي.