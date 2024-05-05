بعد مئات الوفيات.. الصحة تصدر توصيات للوقاية من الإيدز

2024-05-05 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، عن توصيات للوقاية من مرض نقص المناعة (الإيدز).

وشددت الصحة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، على "️استخدام أدوات الوخز والحقن النبيذة".

ولفتت الى "️اعتماد أدوات نقل الدم والسوائل الوريدية المرخصة من وزارة الصحة و️الالتزام بالعلاقات والسلوكيات الجنسية الآمنة".

وكان رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، كشف في تصريح للصحيفة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن "اللجنة لاحظت من خلال متابعتها مع الجهات المعنية رصد 2638 حالة إصابة بمرض العوز المناعي (الإيدز)، بينها 470 حالة وفاة خلال الأعوام الماضية لغاية بداية العام الحالي".

فيما حذرت نقابة الأطباء في العراق من انتقال مرض (الإيدز) عن طريق مراكز التجميل غير المرخصة أو الوشم.