2024-05-05 21:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قال رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إن العراق يعيش حالياً في “نعمة الحرية”، والشباب والأجيال الجديدة، لن يشعروا بها إلا بعد فقدانها. وذكر الحكيم خلال تواجده في مضيف جواد السهلاني: “نعيش الآن في نعمة الحرية وإحياء الشعائر، والوقوف بوجه المسؤول والاعتراض، وهذه نعمة لن يشعر بها الشباب والجيل الجديد”. وأضاف، أن “النظام المقبور كان […]

ظهرت المقالة الحكيم مخاطباً الشباب: تعيشون بنعمة الحرية.. لن تشعروا بها إلا بعد فقدانها أولاً على Eishan.