البيئة توضح إجراءات عزل النفايات الطبية والأجهزة المستخدمة

2024-05-05 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأوضحت وزارة البيئة، اليوم الأحد، إجراءات عزل وتجميع النفايات الطبية والأجهزة المستخدمة في معالجتها.وقال مدير بيئة بغداد صادق حاتم عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تتضمن إجراءات عزل النفايات الطبية تجميعها في حاويات مخصصة ومغلقة بأكياس ملونة بألوان مميزة و تشير إلى نوع النفايات الموجودة داخلها، وعلى سبيل المثال يتم استخدام الأكياس ذات اللون الأصفر للمواد الطبية".وأضاف عبود، أنه "في معالجة النفايات الطبية، تعتمد المستشفيات على أنظمة متنوعة، إذ يتم استخدام المحارق الطبية المتخصصة لحرق النفايات الطبية بشكل آمن وفعال، ويتم تصميم هذه المحارق للتعامل مع درجات الحرارة العالية والضغط العالي للتأكد من تدمير العوامل المعدية والمواد الخطرة".وتابع أنه "كذلك تستخدم بعض المستشفيات أجهزة (shredding autoclave) لمعالجة النفايات الطبية، هذه الأجهزة تقوم بتفتيت النفايات وتعقيمها باستخدام درجات حرارة عالية والبخار، وبفضل هذه العملية، يتم تدمير الكائنات الحية الدقيقة والعوامل المعدية بشكل فعال".وأشار عبود إلى أنه "في الحالات التي لا تتوفر فيها هذه الأجهزة في المستشفى، يتم نقل النفايات الطبية إلى مستشفيات أخرى تمتلك الأجهزة أو إلى محطات معالجة النفايات الطبية التي تعاقدت معها وزارة الصحة، ويتم ضمان نقل النفايات بأمان ومعالجتها وفقاً للمعايير واللوائح المحددة للسلامة والحماية البيئية".