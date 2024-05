ذي قار: العمل تعلن عن شمول 50 اسما ببطاقة الماستر كارد لذوي الاعاقة

2024-05-05 22:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية اعلنت هيئة ذوي الاعاقة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول 50 اسما ببطاقة الماسترد كارد. وذكر بيان للهيئة ان على الاسماء الواردة في القائمة المرفقة مراجعة قسم ذي قار، لذوي الاعاقة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الاصلية والاستنساخ للمعاق والمعين المتفرغ بحضور المعين فقط.واشار ان الغرض من...

