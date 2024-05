ذي قار: شركة أور تجهز شركة ديالى العامة بـ 8 أطنان من الأسلاك الكهربائية

2024-05-05 22:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شركة أور العامة، اليوم الأحد، تجهيز شركة ديالى بثمانية أطنان من الاسلاك الكهربائية وعدة معدات أخرى. وقال مدير عام الشركةفي بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية إن “شركة أور لديها عقد مسبق مع شركة ديالى العامة لإنتاج المحولات الكهربائية بغرض تجهيزها بأسلاك اللف”.وأضاف أن “الشركة جهزت شركة ديالى...

