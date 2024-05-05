2024-05-05 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

تنفي وزارة الدفاع ما جرى تداوله من اخبار على بعض القنوات الفضائية ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والتي مفادها: "إحالة عدد من ضباط الوزارة ممن هم برتبة فريق، الى التقاعد او إمرة المحاربين" وتؤكد الوزارة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، كما تؤكد اعتزازها بضباطها جميعاً وخاصة القادة الذين قاتلوا الإرهاب وهم في مقدمة الصفوف الأمامية للمقاتلين خلال معارك التحرير للدفاع عن أرض العراق وشعبه.

هذا وتدعو الوزارة القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية الى متابعة موقع وزارة الدفاع الرسمي ومنصات الوزارة الموثّقة لمعرفة الاخبار الصحيحة والصادقة الخاصة بالوزارة.





وزارة الدفاع العراقية