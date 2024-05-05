القبض على متهم بالقتل وآخر بالإخبار الكاذب في بغداد وذي قار

2024-05-05 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، القبض على متهم بجريمة القتل العمد وآخر بالإخبار الكاذب في بغداد وذي قار.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة من اللواء الرابع عشر الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية وبأسناد مفرزة من الجهد الاستخباري ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة 405 (قتل عمد) في منطقة (الفتاحية) بمحافظة ذي قار".

وأضاف "كما ألقت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري، القبض على متهم مطلوب بجريمة الإخبار الكاذب في منطقة (مدينة الصدر) وضُبِطَ بحوزته ( مسدس ، 4 مخازن)، وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصولياً".