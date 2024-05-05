2024-05-05 22:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز فريق القوة الجوية اليوم الأحد، فوزا صعباً على ضيفه فريق الكرخ 1-0 في آخر مواجهات الجولة 26 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة والربع مساءً.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية بعد انتظار طويل عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من مهند مناف حكم ساحة، واكرم علي مساعدا أولا، وولاء حسين مساعدا ثانٍ، وعلاء سالم حكما رابعا، وأحمد جمعة حكم "فار".