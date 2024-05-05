من كوردستان الى ذي قار.. نيجيرفان بارزاني يبارك للعمري ويدعو لتقوية العلاقات مع محافظات الاقليم

2024-05-05 22:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، رسالة تهنئة إلى رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس المحافظة.

وجاء في مضمون رسالة بارزاني للعمري، والتي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "يسعدني ان اقدم لكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم من قبل نواب مواطني محافظة ذي قار، رئيسا لمجلس المحافظة، مع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق لكم في مهامكم، وكلي ثقة وأمل بكم في تأدية دور فعال في خدمة المواطنين وترسيخ روح التعاون".

وشددت رسالة بارزاني، على "ضرورة التنسيق المتواصل مع محافظات إقليم كوردستان، وسائر المحافظات العراقية لما فيه خير لشعبنا ووطننا".