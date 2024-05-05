غدا منتخب الناشئين باليد يواجه رومانيا وكوسوفو في بطولة البحر الأبيض

2024-05-05 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسومييلتقي منتخبنا للناشئين بكرة اليد ، صباح يوم غد الاثنين ، نظيره الروماني ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي يضيفها الاتحاد التركي بمشاركة ثمانية منتخبات عالمية ، فيما يواجه منتخب كوسوفو مساء اليوم ذاته .وقال المنسق الإعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا لوكالة الانباء العراقية (واع) من مدينة انقرة التركية، ان "منتخب الناشئين سيلتقي نظيره الروماني في تمام الساعة 11 من صباح يوم غد الاثنين في قاعة الاتحاد التركي بمدينة انقرة ، ضمن منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط التي تشارك فيها ثمان منتخبات عالمية من بينها البلد المستضيف تركيا ، مشيرا ان منتخبنا سيلاقي منتخب كوسوفو مساء غد في تمام الساعة 45 : 7 ."واضاف : ان "منتخب الناشئين وصل فجر اليوم الأحد إلى انقرة للمشاركة في البطولة المذكورة التي تعد محطة اعدادية مهمة تحضيرا لبطولة آسيا للناشئين التي تضيفها ايران خلال أيلول المقبل والتي ستكون مؤهلة لنهائيات كأس العالم "، مبينا ان "المنتخب الناشئين دخل عدة مراحل للاختبار تحت قيادة المدرب التونسي حسام بن نور في محافظات السليمانية والديوانية والنجف بغية اختيار العناصر المؤهلة لتمثيل منتخب الناشئين" .