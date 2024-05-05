الجوية يتخطى الكرخ بهدف نظيف في دوري النجوم

2024-05-05 23:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب القوة الجوية على الكرخ بنتيجة (1-0) في المباراة التي جرت مساء اليوم الاحد على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 26 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وسجل هدف القوة الجوية شريف عبد الكاظم عند الدقيقة 86 من المباراة.وبهذه النتيجة عزز القوة الجوية رصيده بـ 56 نقطة في المركز الاول بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 24 نقطة في المركز الـ 15.