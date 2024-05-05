عمليات بغداد تشرع بعملية أمنية في 6 مناطق من العاصمة

2024-05-05 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة عمليات بغداد، الشروع بعملية أمنية في 6 مناطق من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "القطعات الامنية تشرع بتنفيذ عمليات بحث وتفتيش لملاحقة عصابات الجرائم المنظمة والجنائية والخارجين عن القانون والمخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وفرض القانون ضمن مناطق (الكمالية، الشماعية، الحواسم، الاستكشافات النفطية، الدورة، سويب) في جانبي الكرخ والرصافة".