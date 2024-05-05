2024-05-05 23:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، بياناً أعلنت من خلاله نفيها للأنباء المتداولة بشأن إحالة عدد من الضباط إلى التقاعد أو إمرة المحاربين. وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ “إيشان”، أن “وزارة الدفاع تنفي ما جرى تداوله من اخبار على بعض القنوات الفضائية ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والتي مفادها: “إحالة عدد من ضباط الوزارة ممن هم […]

ظهرت المقالة الدفاع تنفي إحالة ضباط برتبة فريق إلى التقاعد أو الإمرة: نعتز بكل ضباطنا أولاً على Eishan.