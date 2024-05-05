2024-05-05 23:06:07 - المصدر: منصة إيشان

توصل فريق التحقيق بجريمة مقتل الطبيب فيصل الحويزي، بمحافظة النجف العراقية، إلى تفاصيل جديدة، تشير إلى تورط السائق الشخصي للضحية بالجريمة. وقال قائد شرطة النجف اللواء علاء الفتلاوي، خلال مؤتمر صحفي، تابعته “إيشان”، إن “المتابعة السريعة للأجهزة الأمنية وتعقب المتورطين بحادثة مقتل الطبيب فيصل الحويزي عبر كاميرات المراقبة، أسفرت عن القبض على منفذ الجريمة البشعة، […]

ظهرت المقالة شرطة النجف: الحويزاوي قتله سائقه الشخصي بمساعدة امرأة.. ربطه بمنزله وضربه على رأسه أولاً على Eishan.