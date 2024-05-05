العراق يترأس الدورة 65 للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

2024-05-05 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلن مستشار وزارة الصناعة المعادن لشؤون التنمية وممثل العراق في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين قيصر الهاشمي، ترؤس العراق اعمال الدورة الـ 65 للمنظمة العربية.وقال الهاشمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بفضل جهود الحكومة العراقية وبرنامجها استطاع العراق اليوم ان يستعيد عافيته لاسيما في العمل مع المنظمات العربية بعد انقطاع دام 32 عاما بسبب سياسات النظام البائد، التي اساءت للعروبة وللعلاقات الخارجية بصورة عامة، من خلال استضافة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في دورتها الخا65 وكذلك في منحه رئاسة الدورة".وأضاف، ان "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين هي منظمة تعنى بدعم القطاعات الصناعية في الدول العربية، ورفدها بالاستشارات وكذلك المعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والمواد الاولية والتكنولوجيا الحديثة والتواصل مع منظمات العالمية، فضلا عن دعم ممثلي ومرشحي الدول العربية لعضوية المنظمات الدولية وتوفير منصات الكترونية لدعم القطاع الخاص والقطاع العام سواء كان فيما يخص الدراسات الاستشارية او التجارب او المواد الطبيعية وكذلك ربطهم بالخبراء للاستعانة بهذا المجال والاسعار الفائدة للمواد الاولية في العالم".