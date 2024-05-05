فيديو: النيران تتسع.. حريق "كبير" في سوق القيصرية وسط أربيل (تحديث)

2024-05-05 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اندلع مساء اليوم الأحد، حريق "كبير" في أحد أسواق أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن حريقا كبيرا نشب في سوق القيصرية وسط أربيل دون معرفة أسباب اندلاعه.

واضاف مراسلنا؛ ان فرق الدفاع المدني هرعت الى موقع الحادث وباشرت باخماد النيران، مشيرا إلى أن حجم النيران تتسع فيما يكافح رجال الدفاع المدني ألسنة النيران.

وتابع ان حجم الاضرار غير واضح لحد الان غير ان المشاهدات الاولية تشير الى التهام النيران العديد من محلات السوق.