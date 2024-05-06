اعتقال 3 مطلوبين بالمخدرات بينهم امرأة في ميسان

2024-05-06 00:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من الرد السريع، اليوم الأحد، (5 ايار 2024)، القبض على ثلاثة مطلوبين بالمخدرات بينهم امرأة في محافظة ميسان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفوج الرابع اللواء الرابع التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، ألقى القبض على على 3 مطلوبين للقضاء العراقي بينهم امراة ، صادرة بحقهم مذكرة اعتقال وفق احكام المادة 28 مخدرات في محافظة ميسان".

وأضاف انه "ضُبط بحق المطلوبين مواد مخدرة تقدر بـ9 كغم ونصف من مادة الحشيشة، اضافة الى 900 غم من مادة الكرستال المخدرة، حيث تمت العملية الامنية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع".

وأشار البيان الى "تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب أصولياً".