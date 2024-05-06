القبض على 4 متهمين بتجارة الكتب الأثرية في صلاح الدين

2024-05-06 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأحد، (5 ايار 2024) ان قوة أمنية ألقت القبض على 4 متهمين بتجارة الكتب الأثرية في محافظة صلاح الدين

وذكر بيان للوزارة، تلقته بغداد اليوم، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت الشؤون الداخلية من القاء القبض على 4 متهمين يتاجرون بالكتب الأثرية بالجرم المشهود".

وأضاف ان "هذه العملية جاءت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل قام بتتبع هذه المجموعة وإلقاء القبض عليها، اذ قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة (44 اثار) لإجراء التحقيقات القانونية بحقهم".



