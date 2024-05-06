الدفاع تنفي إحالة عدد من الضباط من هم برتبة فريق إلى التقاعد وإمرة المحاربين

2024-05-06 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الدفاع، إحالة عدد من الضباط من هم برتبة فريق إلى التقاعد وإمرة المحاربين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما جرى تداوله من اخبار على بعض القنوات الفضائية ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والتي مفادها: "إحالة عدد من ضباط الوزارة ممن هم برتبة فريق، الى التقاعد او إمرة المحاربين"، مؤكدة أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة".وأكدت الوزارة، " اعتزازها بضباطها جميعاً وخاصة القادة الذين قاتلوا الإرهاب وهم في مقدمة الصفوف الأمامية للمقاتلين خلال معارك التحرير للدفاع عن أرض العراق وشعبه"، داعية القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية الى "متابعة موقع وزارة الدفاع الرسمي ومنصات الوزارة الموثّقة لمعرفة الاخبار الصحيحة والصادقة الخاصة بالوزارة".