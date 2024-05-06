2024-05-06 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بمنح أعضاء المنتخب الأولمبي قطع أراضٍ سكنية ومكافأة شهرية مستمرة، بينما أكد أن الحكومة تدعم جميع الرياضات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم، بعد عودته إلى العاصمة بغداد، حاملاً معه بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، الذي سيقام في شهر تموز المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، ورئيس وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضاف البيان، أن "رئيس الوزراء بارك الإنجاز الذي حققه لاعبو منتخبنا الأبطال تحت إشراف ملاكهم التدريبي، وهو فوز يعكس حرص اللاعبين ومسؤوليتهم الوطنية تجاه شعبهم وبلدهم".

ووجّه رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بـ"منح أعضاء المنتخب قطع أراضٍ سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقاً لقانون منح الرياضيين والرواد رقم 6 لسنة 2013، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار".

كما وجّه بتكريم "الرباع البطل علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس، أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم".

وأكد السوداني، في كلمة له لدى استقباله بعثة منتخبنا الأولمبي: أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل جهودكم التي أثبتم من خلالها أنكم أهل للمسؤولية، وهو انتصار كبير للعراق وتأكيد للانتصارات التي تتحقق في كل المجالات".

وأضاف، "انتصرنا على الإرهاب، واليوم ننتصر بالبناء والخدمات والعلاقات الخارجية، وننتصر بتحقيق الاستقرار، والآن يأتي انتصارنا في مجال الرياضة"، وقال: "تمكنتم، كما تمكنت المنتخبات العراقية، من توحيد كل العراقيين، الذين وقفوا لتشجيع المنتخب".

وذكر السوداني: "حققنا الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرّة السادسة، وهو منجز كبير يؤكد أنّ الكرة العراقية عادت وبقوة"، مثمناً "الدور الكبير لرئيس وأعضاء الاتحاد، على نجاحهم في إدارة المشهد الرياضي الكروي طيلة الفترة الماضية".

وأوضح، أن "اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل، داخل المستطيل الأخضر، العراق بأكمله"، لافتاً إلى أن "دعمنا للقطاع الرياضي ليس منّة أو فضلاً، والرياضة أصبحت اليوم مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزءاً من كيان الدولة ووجودها".

وأكد السوداني، "الاستعداد للمضيّ معكم إلى أبعد مدى من الدعم، وهذا هو واجب الحكومة تجاه جميع الرياضات"، لافتاً إلى "أننا لا نريد أن نحضر في باريس كرقم، إنما نريد حضوراً رياضياً فاعلاً يتنافس على الميداليات".

وتابع: "لدينا لاعبون في كل الرياضات يمثلون مشاريع واعدة للبروز كلاعبين كبار، على مستوى المنطقة وآسيا، ولديهم إمكانية وإصرار"، مؤكداً أن "العراق البلد العربي الوحيد من آسيا الممثل لكرة القدم في الأولمبياد، وهي مسؤولية أنتم أهل لها".

من جانب آخر، ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، اجتماعاً خاصاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن السوداني اطلع خلال الاجتماع، على موقف المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز والتقدم فيها، ومتابعة التوجيهات السابقة، في ما يتعلق بعدد من المشاريع التي تُنفذ في العاصمة بغداد، وباقي المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن الجهد الخدمي والهندسي بات يقدّم جهوداً واضحة وملموسة لدى المواطن، مشدداً على أهمية استمرار العمل بالوتيرة ذاتها، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ووجّه باستكمال متطلبات المضي بتنفيذ المشاريع الخدمية لمناطق شرق قناة الجيش في العاصمة بغداد؛ من أجل سرعة إنجازها.

وجدد السوداني؛ تأكيده على ضرورة وضع الخطط الخاصة بالمشاريع الخدمية، بما يتناسب مع ما متوفر من الأموال، التي يجب توجيهها للمشاريع الأهمّ ثم المهمة، بحسب الاحتياج والضرروة، مع الإشارة إلى أن الإدارة الصحيحة والسليمة للمال العام مسؤولية الجميع.