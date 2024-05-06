صادرات النفط العراقي تنخفض 10 آلاف برميل يوميا

2024-05-06 08:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت صادرات النفط العراقي خلال شهر نيسان 2024، انخفاضًا طفيفًا بلغت نسبته 0.3% على أساس شهري، مع استمرار البلاد في تجاوز الحصة المقررة لإنتاج النفط ضمن تحالف أوبك.

ووفق أرقام نشرتها منصة الطاقة المتخصصة (ومقرّها واشنطن)، فقد انخفضت صادرات النفط العراقي بمقدار 10 آلاف برميل يوميًا، إلى 3.413 ملايين برميل يوميًا.

ويُقارن ذلك بـ3.423 ملايين برميل يوميًا في آذار 2024، بحسب البيانات الشهرية الأولية لشركة تسويق النفط العراقية "سومو".

ومن إجمالي صادرات النفط العراقي في نيسان 2024، شُحِن 3.364 ملايين برميل يوميًا من محطات جنوب الخليج، بانخفاض من 3.377 ملايين برميل يوميًا في آذار، وأُرسلت 15 ألف برميل يوميًا بالشاحنات عبر الحدود إلى الأردن، دون تغيير خلال الشهر.

وشُحِنَ 34 ألف برميل يوميًا أخرى من خام القيارة الثقيل من ميناء خور الزبير الجنوبي، ارتفاعًا من 31 ألف برميل يوميًا في آذار.

وتألفت الصادرات الخليجية من 2.177 مليون برميل يوميًا من خام البصرة المتوسط، و1.187 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل في نيسان الماضي.

ويُقارن ذلك بـ2.203 مليون برميل يوميًا من خام البصرة المتوسط، و1.174 مليون برميل يوميًا من خام البصرة الثقيل في شهر آذار 2024.

وفي سياقٍ متصل، يتعرض العراق لضغوط لخفض الإنتاج، امتثالًا لتخفيضات إنتاج أوبك+؛ إذ تجاوز الحدّ الأقصى المحدد له بواقع 602 ألف برميل يوميًا خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار، وفقًا لأمانة منظمة أوبك.

وبلغ الإنتاج 4.28 ملايين برميل يوميًا في آذار 2024، مقابل حصة تبلغ 4 ملايين برميل يوميًا، لثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية.